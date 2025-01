Verso Milan-Parma: i precedenti a San Siro sorridono al Diavolo

vedi letture

In occasione del lunch match della 22^ giornata di Serie A Enlive, il Milan ospiterà a San Siro il Parma di Fabio Pecchia, che all'andata ebbe la meglio vincendo per 2 a 1 al Tardini contro il Diavolo di Paulo Fonseca, già in crisi dopo appena due giornate di campionato.

Dopo 20 partite la situazione in casa rossonera non sembrerebbe essere cambiata troppo, nonostante il cambio in panchina e l'arrivo di Sergio Conceiçao. Vincere significherebbe accorciare in classifica dal quinto posto dopo lo scivolone della Juventus a Napoli, e per farlo c'è bisogno di concentrazione massima, anche perché il Parma ha dimostrato di essere una squadra preparata e ricca di talento.

I precedenti contro il Parma a San Siro, comunque, sorridono ampiamente al Milan, che in 36 occasioni ha vinto in 20, pareggiato in 9 e perso addirittura sono in 7, l'ultima più di 10 anni fa.