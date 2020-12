Verso Milan-Parma, Ibrahimovic ha segnato gli stessi gol dei Crociati in Serie A

Il tempo passa e il fenomeno svedese scalpita. In questi giorni Ibrahimovic è “un leone in gabbia”, utilizzando le parole di Stefano Pioli. L’uscita dal campo anzitempo contro il Napoli aveva fatto preoccupare i tifosi rossoneri, gli esami medici invece avevano gelato il sangue nelle vene: infortunio non banale al bicipite femorale della gamba sinistra, con l’aggravante dei 39 anni dello svedese. Ma Ibra, che conosce il suo corpo meglio di chiunque altro, aveva rassicurato tutti: “Una o due settimane e torno”. E domenica contro il Parma, il numero 11 rossonero potrebbe riprendersi la scena.

I Crociati portano alla mente di Ibrahimovic ricordi piacevoli: nel 2008, quando ancora vestiva la maglia dell’Inter, subentrò nel secondo tempo dell’ultima giornata di campionato contro il Parma al Tardini, e con una doppietta regalò lo Scudetto ai nerazzurri. Anche allora rientrava dopo un brutto infortunio, che lo aveva tenuto lontano dai campi per oltre un mese.

Domenica a San Siro, se Pioli deciderà di concedergli qualche minuto, lo svedese avrà la possibilità riprendere contatto con il terreno di gioco e magari tornare al gol. L’avversario dei rossoneri non vive un periodo positivo: il Parma, infatti, è il quarto peggior attacco del campionato, con 10 gol all’attivo. Dato sorprendente: è lo stesso numero di reti realizzate finora dal solo Zlatan Ibrahimovic. E lo svedese ne ha giocate solo 6.

Giovanni Picchi