Verso Milan-Porto, proseguono gli allenamenti dei Dragoes in vista del match di San Siro

Prosegue la preparazione del Porto in vista del match di Champions League in programma mercoledì a San Siro contro il Milan. I Dragoes hanno ripreso gli allenamenti domenica ma dovranno fare a meno di Wendell, Matheus Uribe e Marcano, out per infortunio. La formazione allenata da Sergio Conceição nella giornata di oggi effettuerà una seduta di allenamento alle 16.