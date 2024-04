Verso Milan-Roma: serve l'esperienza. Tutti i rossoneri vincenti in Europa

vedi letture

Si sa per vincere in Europa serve l'esperienza. Questa, spesso, si traduce in calciatori che in passato hanno già calcato palcoscenici importanti o vinto qualche trofeo a livello internazionale. Sul primo punto i rossoneri sono abbastanza ferrati: gran parte della squadra ha giocato le semifinali di Champions League l'anno scorso e anche i nuovi che sono arrivati hanno grande esperienza. Inoltre, nell'attuale rosa rossonera, sono sei i giocatori che hanno vinto un trofeo europeo, non con il Milan ovviamente. Di seguito vediamo di chi si tratta:

Samuel Chukwueze - Europa League (Villarreal)

Olivier Giroud - Europa League e Champions League (Chelsea)

Theo Hernandez - Champions League, Supercoppa UEFA e Mondiale per Club (Real Madrid)

Luka Jovic - Champions League (Real Madrid)

Ruben Loftus-Cheek - Europa League e Supercoppa UEFA (Chelsea)

Christian Pulisic - Champions League, Supercoppa UEFA e Mondiale per Club (Chelsea)