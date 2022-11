Verso Milan-Salisburgo, torna Olivier Giroud al centro dell'attacco

MilanNews.it

Dopo la panchina a Torino per fare spazio a Divock Origi, Olivier Giroud tornerà a guidare l'attacco rossonero in Champions League contro il Salisburgo domani sera, esattamente secondo lo stesso schema che Pioli aveva adottato per Monza e Dinamo Zagabria. L'attaccante francese dunque troverà la suasesta titolarità consecutiva su sei partite di Champions League.