Verso Milan-Spezia, arbitra Fabbri: due episodi negativi con i rossoneri

A diirgere il match fra Milan e Spezia sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. in questa stagione, il fischietto romagnolo ha già arbitrato i rossoneri a Genova contro la Sampdoria, caratterizzato dall'espulsione di Leao per doppia ammonizione rifilatagli per un presunto colpo proibito a Berezyinski la prima e per la rovesciata su Ferrari la seconda.

In totale Fabbri ha arbitrato per 9 volte i rossoneri: 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'altro precedente molto negativo è in Juventus-Milan del 2019, quando non concesse, nonostante il VAR, un rigore al Milan per netto fallo di mani di Alex Sandro su cross di Calhanoglu e diede rigore alla Juventus per fallo di Musacchio su Dybala.