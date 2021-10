Verso Milan-Torino, una sola vittoria per Juric in carriera contro i rossoneri in 8 incontri

Domani sera a San Siro arriverà il Torino di Ivan Juric. La sfida contro il Milan è importante per definire le reali ambizioni di classifica di entrambe le compagini. Controllando le statistiche da allenatore dell’ex tecnico del Verona, ci accorgiamo che in carriera ha vinto una sola volta contro il Milan in 8 incroci totali. Nelle altre 7 partite, Juric ha ottenuto 3 pareggi e 4 sconfitte. Il Torino è reduce dalla vittoria per 3-2 contro il Genoa, mentre il Milan da quella per 2-4 contro il Bologna.