Verso Milan-Udinese: curiosità, statistiche e numeri della sfida

vedi letture

Grande equilibrio nelle ultime sette sfide tra Milan e Udinese in Serie A: due successi per parte e tre pareggi; i rossoneri hanno vinto il confronto più recente per 3-2 al Bluenergy Stadium lo scorso 20 gennaio. L’Udinese ha vinto l’ultima trasferta contro il Milan in campionato (1-0 il 4 novembre 2023), i friulani non hanno mai ottenuto due successi fuori casa di fila contro i rossoneri in Serie A.

Il Milan ha perso l’ultimo match di campionato contro la Fiorentina e non registra almeno due sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (tre in quel caso contro Lazio, Sassuolo e Inter). Inoltre i rossoneri hanno perso quattro delle prime nove partite ufficiali in questa stagione (3V, 2N), negli ultimi 80 anni solo due volte ha registrato almeno cinque sconfitte nelle prime 10 gare tra tutte le competizioni: nel 2019/20 e nel 2012/13 (cinque entrambe).

L’Udinese ha vinto sei delle ultime 10 partite di campionato (2N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 46 gare di Serie A (6V, 20N, 20P). Nelle ultime due stagioni (dal 2023/24) il Milan ha sbagliato cinque dei 13 rigori calciati tra tutte le competizioni, solo la Fiorentina (sei) ha fatto peggio nel periodo tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei. Nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto a Milan e Udinese in questo campionato: quattro, al pari di Atalanta e Inter.

Impatto Pulisic

Per la prima volta in carriera Christian Pulisic è andato a segno in quattro match consecutivi nei maggiori cinque campionati europei. Solo cinque calciatori del Milan hanno trovato la rete in cinque gare consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic (due volte), Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko (due volte) e George Weah. Tra gol e assist, nessun giocatore ha portato più punti alla propria squadra (sei, al pari di Marcus Thuram) di Florian Thauvin (tre reti e un assist) in questo campionato. In più, soltanto l’avversario di giornata Rafael Leão (16) vanta più dribbling riusciti di Thauvin (13) in questa stagione di Serie A, a quota 13 ci sono anche Reda Belahyane e Dodô.