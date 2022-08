Verso Milan-Udinese, la probabile di Pioli: in avanti tocca a Rebic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci si avvicina a grandi passi a Milan-Udinese di domani pomeriggio: a San Siro andrà in scena il primo match della Serie A 22/23. Alla vigilia della sfida con i friulani le possibili scelte di Pioli si vanno sempre più delineando: in attacco recuperano Origi e Giroud, ma andranno in panchina. Spazio a Rebic, che sarà supportato da Leao, Diaz e Messias. Non recupera Tonali, al suo posto Krunic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Rebic.