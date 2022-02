Verso Milan-Udinese: le statistiche del match

C’è già un precedente Milan-Udinese alla 27esima giornata di Serie A. Era la stagione 1952-1953 e la gara terminò col punteggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

I precedenti vedono in netto vantaggio i padroni di casa per numero di successi, 25-5, e marcature, 101-50, mentre i segni X ammontano a 16.

La passata stagione terminò per 1-1: Rodrigo Becao al 68’ e Franck Kessie al 97’ (su rigore).

A proposito di penalty, ecco la contabilità di questa Serie A: Milan 8 a favore (5 realizzati) e 5 contro (4 in gol); Udinese 2 calciati (entrambi a rete) e 3 affrontati (nessuno sventato). Pertanto rossoneri con un saldo di +3, mentre i bianconeri sono a -1.

Milan con 56 punti e primo in classifica (17V – 5X – 4P con 52GF e 28GS), 26 al Meazza (8V – 2X – 3P con 21GF e 11GS). E’ reduce dal pareggio contro la Salernitana fanalino di coda in Serie A. Udinese che risponde con 25 (5V – 10X – 9P con 31GF e 41GS), 10 lontano dal Friuli (2V – 4X – 6P con 15GF e 22GS). Nell’ultimo turno ha fermato sull’1-1 la Lazio.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

46 incontri disputati

25 vittorie Milan

16 pareggi

5 vittorie Udinese

101 gol fatti Milan

50 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Udinese 6-2, 1° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Udinese 1-1, 25° giornata 2020/2021