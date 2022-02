Verso Milan-Udinese: le statistiche integrali del match

MilanNews.it

Archiviata la 26a giornata, con i passi falsi di tutte le concorrenti per le posizioni alte della classifica, si torna subito in campo di venerdì pomeriggio, perché incombe la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. L'avversario è l'Udinese del giovane tecnico Cioffi.

Si giocherà il 25 febbraio, sarà la sfida n.16 in questa data. Finora 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo precedente è il pareggio interno contro la Stella Rossa di Belgrado, nella scorsa edizione dell'Europa League, finì 1-1 e fu sufficiente per passare il turno, considerando il 2-2 dell'andata. L'ultimo precedente in Serie A risale alla stagione 2017-18, quando il Milan riuscì a vincere per 2-0 in casa della Roma con reti di Cutrone e Calabria. Per trovare l'ultima sconfitta bisogna tornare indietro alla stagione 2000-01, quando il Milan cadde in casa della Juventus per 3-0 con reti di Tudor, Inzaghi e Zidane. Non ci sono precedenti con l'Udinese in questa data.

Sarà la sfida n.102 contro l'Udinese, la n.51 in casa. Nelle 50 partite giocate finora, il Milan ha vinto 26 volte, 17 i pareggi e 7 le sconfitte. In Serie A sarà invece la sfida n.94, la n.47 in casa, con 25 vittorie, 16 pareggi e 5 sconfitte. Ogni volta un risultato diverso rispetto alla stagione precedente dal 2013 ormai. L'ultima volta che ci fu un risultato ripetuto in due stagioni consecutive risale alle vittorie del 2012 e del 2013 del Milan. L'ultimo precedente è l'1-1 della scorsa stagione, con reti di Becao per l'Udinese e di Kessié su rigore al 97'.

Nella stagione 2019-20 invece il Milan si impose per 3-2, con la doppietta di Rebic (rete decisiva al 93') e gol di Theo Hernandez per il Milan, Stryger-Larsen e Lasagna per l'Udinese. L'ultima sconfitta è avvenuta nella stagione 2016-17, quando l'Udinese passò per 1-0 con gol di Perica a due minuti dal 90'. La vittoria più larga del Milan in casa contro l'Udinese risale alla stagione 1958-59, un 7-0 firmato Galli (tripletta), Bean (doppietta), Fontana e Danova. Due le partite con più reti totali, un 6-2 nel 1950-51 e un 4-4 nel 2010-11. La rete del 4-4 fu siglata da Zlatan Ibrahimovic.

L'Udinese non ha mai vinto con 2 gol di scarto. In tutti i 7 precedenti in cui l'Udinese ha sbancato San Siro lo ha fatto sempre di misura, per 3 volte 1-0, per 2 volte 2-1 e 3-2. In tre occasioni il Milan ha ribaltato una sconfitta a fine primo tempo: nella Coppa Italia 2004-05 da 1-2 a 3-2, nel 2007-08 da 0-1 a 4-1 e nel 2020, da 1-2 a 3-2. Solo in un'occasione invece fu l'Udinese a ribaltare: da 2-1 a 2-3, e avvenne nel 2001-02. Quattro le espulsioni a giocatori del Milan in casa contro l'Udinese: in un'occasione soltanto arrivò la sconfitta, nell'ultima occasione fu espulso Essien, la partita finì 2-0 per il Milan, ma finì in 10 contro 10 per un'espulsione precedente a un bianconero. A San Siro solo due i giocatori dell'Udinese espulsi nella storia di questa sfida: Tubaro nel 1953 e Domizzi nel 2014.

Sono 11 i giocatori ad avere esordito in un Milan vs Udinese: Sacchi e Simontacchi (15/10/1922), Renosto e Silvestri (10/09/1950), Blomqvist (08/12/1996), Guerci e Di Gennaro (19/05/2007), Strasser (21/12/2008), Balotelli (03/02/2013), Gabriel e Silvestre (19/10/2013). Sono 12 i giocatori ad avere salutato la maglia rossonera in un Milan vs Udinese: Simontacchi (15/10/1922), West (14/05/2000), Coloccini (26/01/2005), Costacurta, Oliveira e Guerci (19/05/2007), Brocchi, Cafu e Serginho (18/05/2008), Kaladze, Verdi e Di Gennaro (27/01/2010).

Per Guerci e Simontacchi unica presenza, per Di Gennaro il particolare curioso di avere sia esordito che concluso con un Milan vs Udinese. Sono 10 i giocatori che hanno segnato il loro primo gol all'Udinese a San Siro: Renosto (10/09/1950, gol all'esordio), Pivatelli (13/09/1961), Baggio (10/09/1995), West (14/05/2000, gol all'ultima partita), Kaladze (14/04/2001), Cafu (21/12/2003), El Shaarawy (21/09/2011), Balotelli (03/02/2013, gol all'esordio), Kalinic (17/09/2017), Rebic (19/01/2020).

Quattro giocatori hanno segnato la loro ultima marcatura in un Milan vs Udinese:, West (14/05/2000, gol all'ultima partita), Costacurta (19/05/2007, gol all'ultima partita), Cafu (18/05/2008, gol all'ultima partita), Birsa (19/10/2013). Per Cafu, sia il primo che l'ultimo di suoi 4 gol in rossonero sono stati in casa contro l'Udinese. Gli altri due sono stati segnati al Parma, uno a San Siro e uno al Tardini. Carlo Galli, nel 7-0 del 1959, ha realizzato l'unica tripletta di un rossonero nei Milan-Udinese. Sedici le doppiette invece, realizzate da 15 giocatori diversi.

Solo un giocatore è riuscito a farne due diverse: Pato, a dicembre 2008 e a gennaio 2011.Per Pioli sarà la sfida n.5 all'Udinese, con due vittorie e due pareggi, distribuiti equamente tra casa e trasferta. Dirigerà l'arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, al suo esordio assoluto con il Milan.

