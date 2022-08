Verso Milan-Udinese, sarà il terzo esordio in Serie A tra le due squadre a San Siro

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Milan-Udinese non è affatto una novità come esordio in un campionato. A San Siro è già avvenuto 3 volte: nel 1950 fu 6-2, poi nel 1984 un pareggio per 2-2, e nel 2002 Milan-Udinese era stata sorteggiata come prima giornata, ma per uno sciopero generale legato a problemi di diritti per la pay-per-view fu rinviata, e si recuperò solo a novembre. Finì 5-1 per il Milan.