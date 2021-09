Verso Milan-Venezia: sarà sfida Leao-Johnsen sulla fascia

Frecce lungo la fascia sinistra, giocatori di talento, qualità e velocità. Hanno il passo per strappare e spaccare la partita. Leão viaggia sulle ali della continuità: sempre titolare, due gol e un carico di segnali evidenti di una piacevole maturazione. Fattore San Siro: il portoghese ha trovato la rete nelle prime due sfide interne del Milan in questo campionato, solo cinque rossoneri - nell'era dei tre punti a vittoria - sono riusciti a fare gol in tutte le prime tre casalinghe stagionali nella competizione (Weah e Baggio nel 1996, Bierhoff nel 1999, Shevchenko nel 2000 e Inzaghi nel 2002). Tre le conclusioni nello specchio, record tra i rossoneri. Johnsen rappresenta uno dei fattori cardine nello scacchiere di Zanetti: finora ha creato dieci occasioni per i compagni di squadra nel campionato in corso, più del doppio di qualsiasi altro giocatore del Venezia. Primo nei lagunari per tiri nello specchio (tre), cross effettuati (undici) e dribbling tentati (tredici). Attenzioni a questi "pericolosi" giovani.