Verso Milan-Verona: domani alle 14:30 la conferenza stampa di Pioli

Domani sarà già tempo di vigilia per il Milan, atteso dalla sfida di San Siro contro il Verona, in programma domenica sera a San Siro. Nel sabato di Milanello, Stefano Pioli terrà la consueta conferenza stampa, in programma alle ore 14:30. Tempo di analisi dopo la brutta sconfitta contro il Lille ma anche di cattiveria e grinta in vista dell'importante match di campionato.