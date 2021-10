Verso Milan-Verona, Gaudenzi: "Pioli è un grande, Tudor come Juric"

Intervistato da L'Arena in vista di Milan-Verona, Gianluca Gaudenzi, doppio ex dell'incontro, ha parlato di passato e presente dei due club: "Dopo l'annata in gialloblù mi volevano in tanti. Andai al Milan con quale diventai campione del mondo. Mi capita spesso di seguire sia il Milan che l'Hellas. Pioli è un grande, Tudor segue le orme di Juric".