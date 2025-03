Verso Napoli-Milan: cominciata oggi alle 12 la vendita dei tagliandi per il settore ospiti

Il prossimo 30 marzo il Milan sarà ospite del Napoli di Antonio Conte allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della 30esima giornata del campionato di Serie A Enlive. In una sfida comunque suggestiva e storica, la risposta del popolo partenopeo non si è fatta attendere, con i settori riservati ai tifosi azzurri che sono andati in pochi minuti sold out.

Sarà dunque un tripudio azzurro, anche se ci sarà da attendre la risposta del tifo rossonero, che solo da questa mattina, a partire dalle ore 12, ha potuto cominciare ad acquistare i tagliandi per il settore ospiti. La vendita, riservata ai possessori della Tessera Cuore Rossonero, sarà disponibile fino al prossimo 29 marzo alle ore 19.00.