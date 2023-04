Verso Napoli-Milan, ecco tutte le statistiche del match del Maradona

MilanNews.it

Comincia il mese di aprile, e si ritorna in campo dopo la sosta per le nazionali. Sarà un mese difficile, sull'asse Napoli-Milano. Per ben tre volte il Milan affronterà la squadra di Spalletti, schiacciasassi in campionato e lanciatissima in Champions League. La prima delle tre partite si giocherà domani, per la ventottesima giornata di Serie A. Il Milan va al Maradona in una sfida che per lo scudetto ha ormai poco da dire, in gran parte per i meriti dei partenopei, ma anche perché una ad una le avversarie si sono chiamate fuori dalla lotta buttando punti in ogni occasione utile.

Come lo scorso anno, il calendario propone Napoli-Milan alla 28esima, e la sfida segue le due contro Salernitana ed Udinese. La differenza è che nella scorsa stagione contro i campani fu in trasferta e l'Udinese venne a Milano. Quest'anno il contrario; poi lo scorso anno queste due sfide diedero solo due punti con qualche recriminazione, mentre in questa stagione un solo punto raccolto e un gioco espresso non all'altezza. Inoltre, alla 29esima, come l'anno scorso, sarà ancora Milan-Empoli. Poca fantasia nei sorteggi, decisamente.

Si giocherà il 2 aprile, sarà la 17esima volta nella storia del Milan. Finora 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo precedente è l'1-1 contro l'Udinese del 2019, con gol di Piatek per il Milan al 44' e Lasagna per i friulani al 65'. Nel 2017 il Milan impattava 1-1 sul campo del Pescara, con grottesca autorete di Paletta (retropassaggio non controllato da Donnarumma), e gol del pari di Pasalic. L'ultima vittoria risale al 3-0 nel derby, con cui il Milan nel 2011 mise una seria ipoteca sulla vittoria dello scudetto di Allegri, firmato Pato (doppietta) e Cassano su rigore. Nel 2000 l'ultima sconfitta, per 1-0 in casa del Parma, segnò un giocatore che poi regalò al Milan qualche bella soddisfazione, Hernan Crespo.

Contro il Napoli sarà la sfida numero 171, la numero 85 in trasferta. Il bilancio è leggermente a favore dei padroni di casa, con 32 successi a fronte dei 29 del Milan, 23 i pareggi. Limitandoci alla Serie A, invece sarà la sfida n.152, la n.76 in trasferta, con 29 successi del Napoli, 24 vittorie rossonere e 22 pareggi. L'ultima sfida infatti risale al 6 marzo 2022, e vinse il Milan per 1-0 con gol di Giroud. Nel 2020 finì 3-1 con doppietta di Ibrahimovic e gol al 95' del norvegese Hauge. Per il Napoli gol di Mertens. Queste sono state però le uniche due vittorie negli ultimi 11 precedenti: 6 sconfitte, 3 pareggi negli altri 9 incontri. Nel 2011-12 la vittoria precedente, sempre con rete di Ibrahimovic insieme a Robinho.

In due occasioni il Milan è riuscito ad imporsi con quattro gol di scarto: nel 1962 e nel 1992, fu 5-1 per il Milan in entrambi i casi. Nel 1992 fu quaterna di Van Basten e gol di Eranio. Le vittorie più larghe del Napoli invece sono state con 3 gol di scarto: un 4-1 nel 1988, un 3-0 nel 1990 e un altro 3-0 nel 2015. In questa partita è da ricordare l'espulsione dopo 1 minuto di Mattia De Sciglio. Nella stagione 1950-51 la vittoria con più gol complessivi: un 5-3 per i rossoneri. Il Milan non è mai riuscito a ribaltare un risultato di sconfitta a fine primo tempo, impresa che al Napoli è riuscita 2 volte: nel 1929 (da 0-1 a 2-1) e nel 2019 (da 0-1 a 3-2). Nove le espulsioni a giocatori del Milan a Napoli, solo in un'occasione poi il Milan riuscì a vincere lo stesso, nel 1948 (l'espulso fu Cerri e il Milan vinse 2-0, tra l'altro il 2-0 fu siglato in 10 contro 11). Sei invece le espulsioni a giocatori del Napoli in casa contro il Milan, in nessun'occasione il Napoli vinse. Lo scorso anno Bakayoko (oggi tra i rossoneri) fu espulso.