Verso Napoli-Milan, Gazzetta: "Al via la trilogia. Pioli deve risalire e cerca un segnale per la Champions"

In vista di Napoli-Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Al via la trilogia. Pioli deve risalire e cerca un segnale per la Champions". Quella di domenica sarà la prima sfida in 16 giorni tra le due squadre che si affronteranno poi anche nei quarti di Champions League. La distanza in classifica tra le due squadre è abissale, ma al Diavolo servono punti nella corsa per i primi quattro posti. Uscire dallo stadio Maradona con un risultato positivo sarebbe importante anche a livello morale in vista dei due match di Champions.