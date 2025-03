Verso Napoli-Milan: rossoneri imbattuti nelle ultime sei trasferte contro gli azzurri

Napoli-Milan, match valido per la 30ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli domenica 30 marzo, alle ore 20:45. Perfetto equilibrio nelle ultime 12 sfide in Serie A tra Napoli e Milan con quattro successi per parte e quattro pareggi, dopo che gli azzurri erano rimasti imbattutti in tutti i precedenti otto match contro i rossoneri in campionato, vincendone sei.

Numeri e dati

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei trasferte contro il Napoli tra tutte le competizioni (3V, 3N) e non ha mai collezionato sette trasferte di fila senza sconfitte contro gli azzurri nella propria storia.