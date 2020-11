Romagnoli può ritenersi recuperato (anche ieri è andato in panchina contro la Bosnia) e sarà regolarmente in campo al San Paolo nel big match con il Napoli. Come riporta Tuttosport, l’unico ballottaggio in casa Milan riguarda Rebic e Leao. Il croato è segnalato in costante progresso e potrebbe far accomodare in panchina il giovane collega.