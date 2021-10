Verso Porto-Milan, per i rossoneri sarà l'11esima trasferta il Portogallo: il bilancio

Quella di domani sera contro il Porto, sarà per il Milan l’11esima trasferta in terra portoghese. Nelle precedenti 10 apparizioni, i rossoneri hanno vinto 2 volte, pareggiato per ben 7 volte e hanno perso in una sola occasione. L’unica sconfitta risale al 1965/1966 in Coppa delle Fiere per 2-0 contro il CUF Barreiro. Se gli uomini di Stefano Pioli vogliono continuare a coltivare ambizioni di passaggio del turno in questa Champions League, devono solo vincere.