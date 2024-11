Verso Real Madrid-Milan, Pulisic a caccia di altri squilli: le sue statistiche

Dopo la vittoria sofferta ma molto importante contro il Monza, il Milan di Paulo Fonseca si prepara così alla delicata trasferta di Madrid contro i Blancos degli ex Ancelotti e Brahim Diaz. Per i rossoneri, vittoria contro il Monza a parte, è un periodo di alti e bassi, così come da tutta la stagione. Prima la sconfitta contro il Napoli, poi la vittoria di Monza e ora il Real Madrid: Fonseca e i suoi ragazzi sono quindi ancora in cerca del giusto ritmo stagionale.

Punto focus del terminale offensivo del Milan sarà ancora Christian Pulisic. L'americano, arrivato in Italia nella passata stagione è stato l'anno scorso uno dei punti di forza per il Milan di Pioli in Serie A e in Europa. Talento, velocità e tanta qualità. Il ragazzo ha sempre dimostrato di essere un top player, senza dubbio, ma diversi infortuni nel corso della sua carriera l'hanno fermato più volte, negandogli la possibilità di mettere in luce tutto il suo valore. La rinascita al Milan un nuovo inizio, il calore con i tifosi rossoneri amore a prima vista.

Numeri in crescita, a caccia di altri gol in Champions

Continuando così, Chris rischia veramente di doppiare quanto fatto l'anno scorso. Il ragazzo è felice e lui pensa solo a segnare in continuazione. Attualmente infatti, vanta già 7 gol stagionali e 3 assist: un vero e proprio bonus maker per i rossoneri di Fonseca.