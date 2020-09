Verso Rio Ave-Milan: Bennacer tornerà titolare in mezzo al campo

Domani sera contro il Rio Ave, nel match valido per i playff di Europa League, Ismael Bennacer dovrebbe ritrovare posto in mezzo al campo dal primo minuto. Sandro Tonali tornerà quindi in panchina dopo aver giocato titolare in campionato contro il Crotone al posto proprio dell'algerino. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.



Attiva ora DAZN. Guarda la partita dei preliminari di Europa League Rio Ave-Milan. Disdici quando vuoi.