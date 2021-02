Verso Roma-Milan, Fonseca pensa a Mkhitaryan falso nueve

In vista del match di domani sera contro il Milan, mister Paulo Fonseca, dovrà sicuramente rinunciare a Edin Dzeko per infortunio (stop previsto di almeno 2 settimane). Come riportato dai colleghi di giallorossi.net, toccherà per il ruolo di prima punta a Borja Mayoral. Rimane comunque viva l’alternativa del falso nueve, con Henrikh Mkhitaryan pronto a spostare il suo raggio d’azione un po’ più avanti. In questo secondo caso ci sarebbe l’inserimento fra i titolari di uno fra Pedro e Stephan El Shaarawy. Le alternative per Fonseca sono tante, per uno scontro diretto importantissimo ai fini della qualificazione alla prossima Champions League.