Verso Roma-Milan: Tatarusanu torna all’Olimpico 4 anni e mezzo dopo l’ultima volta

Alla vigilia si era pronosticato un campionato equilibrato, e Le prime dieci giornate hanno confermato solo in parte questa previsione. Infatti la strada verso l’Europa è molto trafficata: tra la 3° posizione, occupata dall’Inter, e il Sassuolo, nono, ballano solo 7 punti, gli stessi che separano la formazione di Inzaghi dalla coppia di testa Napol-Milan. Sarebbe precoce parlare di lotta a due per lo Scudetto, ma è certo che azzurri e rossoneri hanno dimostrato di avere una marcia in più. Entrambe sono imbattute in Serie A, e delle 10 gare disputate ne hanno vinte 9: il Diavolo è stato fermato solo dalla Juventus allo Stadium, mentre Mourinho è stato l’unico in grado di rallentare l’inarrestabile corsa di Osimhen e compagni. E proprio l’Olimpico sponda Roma rappresenta la prossima durissima tappa della squadra di Pioli, nel posticipo di domenica.

SOLITI SOSPETTI, E IN PORTA... - Contro i Giallorossi, mister Pioli si affiderà probabilmente al solito assetto, reintegrando Theo e Brahim Diaz, negativizzati in settimana. Il principale ballottaggio resta quello del ruolo di centravanti, con Ibrahimovic favorito su Giroud: al francese non dovrebbe bastare l’ottima prestazione di martedì per garantirsi la titolarità anche nella capitale. Nessun dubbio invece tra i pali, dove giocherà di nuovo Tatarusanu: nella notte di Halloween il connazionale del conte Dracula cercherà di far venire gli incubi agli scattanti attaccanti romanisti. Il rumeno ha tenuto la porta inviolata contro il Torino, e vorrà ripetersi in un Olimpico che gli manca da ben 4 anni. L’ultima volta che giocò nello stadio romano vestiva ancora la maglia della Fiorentina: allora non fu una serata fortunata, l’augurio del popolo rossonero è che invece Ciprian possa sfornare una grande performance nel match di domenica.

di Giovanni Picchi.