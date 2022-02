Verso Salernitana-Milan, la probabile formazione rossonera a due giorni dal match

Sabato alle 20:45 il Milan giocherà all'"Arechi" di Salerno per la sfida contro la Salernitana, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. A due giorni dal match, queste sono le probabile scelte di Stefano Pioli: Maignan in porta, Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa; Tonali a centrocampo con uno tra Bennacer (favorito) e Kessie; Diaz, Leao e uno tra Messias e Saelemaekers alle spalle di Giroud.