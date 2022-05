Come riportato da acmilan.com, alle 14:15 avrà inizio la conferenza stampa di Stefano Pioli, ultima della stagione, in vista della sfida tra Sassuolo e Milan, in programma domani alle 18:00 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Segui le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su MilanNews.it a partire dalle 14:10.