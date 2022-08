MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Come riportato da acmilan.com, nel pomeriggio di oggi i rossoneri partiranno alla volta di Reggio Emilia in vista della sfida di domani sera alle 18:30 contro il Sassuolo; Giroud e compagni, dunque, passeranno la notte in Emilia alla vigilia del match contro i neroverdi di Dionisi.