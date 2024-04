Verso Sassuolo-Milan: quello dell'anno scorso l'unico pareggio al Mapei, i precedenti

Dopo lo scivolone europeo di ieri sera contro la Roma il Milan tornerà subito in campo domenica alle ore 15 contro il Sassuolo di Davide Ballardini, compagine alla disperata ricerca di punti salvezza. A fronte di questo si prospetta essere una trasferta ostica per il Diavolo, che nella storia ha sempre riscontrato difficoltà in quel di Reggio Emilia.

Lo 0 a 0 della 4^ giornata di Serie A dell'anno scorso è stato il primo pareggio in assoluto al Mapei Stadium, che nel bilancio complessivo delle precedenti 10 partite vede il Milan sorridere di più rispetto al Sassuolo. Sono infatti 6 le vittorie per i rossoneri, l'ultima nel sempre dolce da ricordare 22 maggio 2022, giorno del 19esimo Scudetto, 3 per i neroverdi, che addirittura non riescono ad avere la meglio sulla formazione di Stefano Pioli in casa dalla stagione 2015-16 (28^ giornata Serie A Sassuolo 2-0 Milan).