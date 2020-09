Verso Shamrock-Milan: la probabile formazione rossonera

La Gazzetta dello Sport riporta la probabile formazione del Milan che Stefano potrebbe schierare contro lo Shamrock Rovers nel preliminare di Europa League in programma giovedì 17 settembre. Il modulo, ovviamente, è il 4-2-3-1. Gigio Donnarumma in porta, poi Calabria a destra, Kjaer e Gabbia al centro della difesa e Theo Hernandez sul binario mancino; Bennacer e Kessié nel cuore del centrocampo, Castillejo largo a destra nel trio di trequartisti completato da Calhanoglu e Brahim Diaz (quest’ultimo è in ballottaggio con Paquetà); in attacco Ibrahimovic.