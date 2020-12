Verso Sparta-Milan: in campo Conti, Dalot e Duarte

Giovedì sera il Milan affronterà in trasferta lo Sparta Praga nell’ultima gara del gruppo H di Europa League. SI tratta di una partita sostanzialmente inutile in quanto i rossoneri hanno già ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione. È vero, c’è ancora la possibilità di agguantare il primo posto nel girone, ma è solo un dettaglio. Come riporta Tuttosport, Pioli ha già annunciato un massiccio turnover. In porta potrebbe esserci spazio per Tatarusanu, mentre in difesa potrebbero agire Conti, Dalot e Duarte. A centrocampo ci saranno Krunic e Tonali, là davanti giocherà Colombo, probabilmente sostenuto da Brahim Diaz, Castillejo e Daniel Maldini (a meno che Pioli non voglia dare una nuova maglia da titolare ad Hauge).