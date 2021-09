Verso Spezia-Milan, il bilancio complessivo dei rossoneri contro i liguri

Domani pomeriggio Spezia e Milan si affronteranno nell'incontro valido per la sesta giornata di Serie A TIM. Il Milan affronterà per la decima volta assoluta i liguri, che hanno per 2-0 vinto l'ultima sfida disputata in campionato. Il bilancio complessivo è abbastanza equilibrato, con quattro vittorie per i rossoneri, quattro per i bianconeri ed un solo pareggio.