Contro lo Spezia, mister Pioli dovrebbe schierare dal primo minuto il rientrante Olivier Giroud. Come riporta Tuttosport, potrebbe esserci una staffetta tra il centravanti francese e Rebic, il quale ha dimostrato di essere in grande forma nelle ultime partite. In difesa confermato Kalulu a destra, con Calabria pronto a subentrare in caso di necessità.