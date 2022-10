Verso Torino-Milan, attesi 5mila tifosi rossoneri anche oltre il settore ospiti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce questa mattina l'edizione di Tuttosport per la partita di domenica sera tra Torino e Milan sono attesi circa 5mila tifosi rossoneri all'Olimpico Grande Torino per sostenere la squadra di Stefano Pioli. I tifosi milanisti sono talmente tanti che sfoceranno oltre i confini del consueto settore ospiti riservato agli avversari dei granata: anche la curva primavera e una parte dei distinti sarà occupata dai sostenitori dei Campioni d'Italia.