Verso Torino-Milan: i precedenti sorridono a favore dei granata, i numeri

vedi letture

Sabato sera il Milan sarà ospite del Torino allo stadio Grande Torino in occasione dell'anticipo della 37^ giornata di Serie A. La formazione rossonera, nonostante non abbia oramai più nulla da chiedere a questa stagione dopo l'aritmetica conquista del secondo posto, andrà in trasferta con l'intento non solo di vincere, ancora, ma anche di migliorare il bilancio della partite nel capoluogo piemontese contro i granata.

I precedenti allo stadio Grande Torino sorridono infatti nettamente a favore del Torino, visto che in 103 precedenti il Milan ne ha vinte "solo" 20, pareggiate 45 e perse addirittura 38, l'ultima nella scorsa stagione.