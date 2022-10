Verso Torino-Milan, il bilancio complessivo tra le due squadre

MilanNews.it

Per il Milan contro il Torino sarà la sfida numero 207, la 103esima in trasferta. Solo 20 le vittorie rossonere, a fronte delle 37 vittorie granata. Il pareggio è il risultato più frequente, 45 volte. Anche l'ultima volta fu un pareggio, uno 0-0 il 10 aprile del 2022. L'ultimo precedente vittorioso è il 7-0 con cui i rossoneri hanno schiantato il Toro nella scorsa stagione, con la tripletta di Rebic, la doppietta di Theo Hernandez, e i gol di Kessié su rigore e Diaz, nella fantastica settimana torinese (pochi giorni prima il Milan si era imposto per 3-0 in casa della Juventus).