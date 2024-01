Verso Udinese-Milan, arbitra Maresca. I precedenti con i rossoneri

vedi letture

La sfida di questa sera al Bluenergy Stadium di Udine tra Udinese e Milan, è stata affidata al fischietto napoletano Fabio Maresca. Nel corso di questa stagione il direttore di gara campano ha già arbitrato i rossoneri in un'occasione: Milan-Verona dello scorso 23 settembre, l'ultima partita in cui Leao ha trovato il gol in campionato. Chissà che non sia di buon auspicio.

In generale, sarà il quindicesimo incrocio tra Maresca e il Milan. Il bilancio delle precedenti 14 partite recita: 7 vittorie, 3 sconfitte e 4 pareggi. Dal punto di vista statistico, Maresca ha espulso tre giocatori del Milan: il rosso "più celebre" in un Parma-Milan, all'indirizzo di Zlatan Ibrahimovic nel giorno in cui Chaka Traorè, curiosità, esordiva in Serie A.