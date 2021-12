Verso Udinese-Milan, friulani con Cioffi in panchina: per lui è la prima panchina in Serie A

Gabriele Cioffi, classe 1975, domani sera debutterà da allenatore in Serie A proprio nel match contro il Milan. Nominato pochi giorni fa tecnico ad interim della prima dopo l’esonero di Luca Gotti, Cioffi ha subito preso in mano la situazione dirigendo gli allenamenti. L’ex mister del Crawley Town è stato promosso da secondo a primo, e dunque già conosce la squadra dato che è da più di anno all’Udinese. Non è mai facile affrontare squadre che hanno appena cambiato guida tecnica in quanto i giocatori possono trovare motivazioni aggiuntive per mettersi in mostra.