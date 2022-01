Verso Venezia-Milan, tanti dubbi di formazione per Pioli

In attesa dell'allenamento odierno, Mister Pioli potrebbe cambiare qualche pedina nella scelta della formazione in vista della gara di domani contro il Venezia. In porta presente il solito Maignan, in un periodo di forma straordinario. Davanti a lui dovrebbe essere confermato il blocco visto contro la Roma, con Florenzi a destra, Kalulu in mezzo con Gabbia e Theo Hernandez a sinistra. Confermato Tonali, al suo fianco c'è il ballottaggio tra Bakayoko e Krunic, con il francese in vantaggio sul bosniaco. Sulla trequarti dovrebbe rivedersi Leao dal primo minuti, con Saelemaekers inizialmente in panchina. Brahim Diaz e Messias completano il reparto. Davanti è ballottaggio a due tra Ibrahimovic e Giroud.