Verso Verona-Milan, Fonseca riflette: Theo o Jimenez sulla sinistra?

Il Milan e Paulo Fonseca non si possono permettere altri passi falsi, ed è per questo che a Verona l'allenatore rossonero schiererà in campo il miglior undici possibile. In attacco le scelte potremmo dire essere scontate considerate le assenze di Pulisic, Loftus-Cheek ed Okafor, fra gli altri, un po' meno in difesa, dove persiste il ballottaggio sulla fascia sinistra.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, dopo le ottime risposte negli ultimi giorni di allenamento, Fonseca non avrebbe ancora deciso chi mandare in campo dal 1' domani a Verona, se Theo Hernandez o Alejandro Jimenez, presente ieri a Solbiate Arno per assistere alla partite dei suoi compagni di Milan Futuro.

L'impressione, comunque, è che prima delle 14.30, orario di inizio della conferenza stampa dell'allenatore rossonero, questo dubbio non verrà sciolto, anche se il tutto potrebbe essere rimandato a domani.