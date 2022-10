Verso Verona-Milan, la probabile formazione di Stefano Pioli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella giornata di ieri Mister Pioli ha fatto le ultime prove di formazione in vista della gara di questa sera contro l'Hellas. L'allenatore rossonero punta ancora su Tatarusanu. Nonostante Maignan sia clinicamente guarito, l'allenatore rossonero non vuole correre rischi. In difesa confermato il blocco visto con Chelsea e Juve: Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo Tonali al fianco di Bennacer, mentre sulla trequarti è ancora out De Ketelaere. Presenti Diaz e Krunic, con Messias ancora in panchina. Leao titolarissimo a sinistra. Niente riposo per Giroud: sarà ancora lui il centravanti contro il Verona.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Brahim, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.