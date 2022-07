Verso Wolfsberger-Milan, le squadre si incontreranno per la prima volta nella storia

MilanNews.it

Il Milan mercoledì sera scenderà in campo per la terza trasferta pre-campionato e lo farà contro il Wolfsberger al Worthersee Stadion di Klagenfurt. Le due squadre si affronteranno per la prima volta nella storia. Inoltre, gli austriaci, bisogna ricordare, hanno già iniziato il campionato sabato sera (pareggio per 1-1 con lo Sturm Graz).