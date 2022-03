Vezzali sul Barbera al 100% per Italia-Macedonia: "Sto ancora valutando"

MilanNews.it

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport, ha parlato a Sky Sport:

L'anno che ha vissuto da sottosegretario è la pedana più difficile che ha affrontato in carriera?

"Nella mia vita mi sonosempre posta dei traguardi. Poter rappresentare il Governo italiano, è un grande onore anche poter cercare di rendere il paese più culturalmente sportivo. Mmi sento di aver vinto una medaglia olimpica per l'inserimento dell'insegnante di scienze motorie anche nella scuola primaria. Una riforma che era ferma nel '58 con Aldo Moro, direi che si parla di un traguardo importante".

La capienza al 100% per i play off è solo una formalità e gli stadi saranno aperti nella loro totalità dopo il 31 marzo?

"Il 31 marzo cesserà lo stato d'emergenza. Ho parlato con Speranza e ci sarà un'apertura per la riapertura degli impianti al 100%. Italia-Macedonia si svolgerà prima e servirà una deroga che è di mia competenza. Gravina si è interfacciato con me per Italia-Svizzera ma la situazione del Covid non ci permetteva di concedere deroghe. Negli scorsi giorni Gravina ha scritto a Speranza ma non è di sua competenza. Sto valutando attentamente e valuterò l'eventuale apertura al 100% del Barbera per la partita in questione in base alla situazione legata al Covid in Italia".

I ristori nel calcio?

"Con Gravina, quando ci siamo visti a gennaio, non abbiamo parlato di tavolo tecnico ma istituzionale che ho provveduto a istituire con membri che potessero aiutarci e che la settimana prossima verrà convocato. Non parleremo di ristori a pioggia ma di misure immediate a livello sportivo per dare risposte a un sistema malato già da prima della pandemia".