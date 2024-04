Vi svelo una sensazione live dalla tribuna stampa. Il problema è che poi si è realizzata

Milan-Roma era cominciata da una manciata di secondi: giallorossi in attacco, bel possesso palla, tanto dinamismo, tanti movimenti, rossoneri ad aspettare sì, ma già con qualche crepa evidente anche ad occhio nudo. Passano due minuti, mi giro verso il collega di fianco a me in tribuna stampa e gli dico: “Sai che vibes ho? Da EuroDerby d’andata”. Il riferimento era, ovviamente, al derby di semifinale di Champions perso 0-2 dal Milan nel maggio scorso, quando l’Inter aveva letteralmente dominato i cugini in ogni zona del campo e fase del gioco.

Contro la Roma la differenza tra le due squadre non è stata certo così netta e sbilanciata come nei match contro l’Inter, ma, col passare dei minuti, la mia sensazione si è realizzata fino a diventare compiuta col fischio finale: il Milan ha perso con la Roma perché incapace di trovare rimedi agli ostacoli difensivi trovati dall’ottimo De Rossi e perché troppo in balia delle giocate e dei movimenti (anche semplici) degli avversari con il pallone tra i piedi; al di là degli episodi arbitrali più che discutibili, lo 0-1 di ieri a San Siro racconta di un Milan troppo brutto, troppo avvilente, troppo poco Milan per essere vero. Esattamente come quello visto nel maggio scorso.