Via Mbappé, il PSG andrà su Leao? Luis Enrique scherza: "È un cantante?"

L'era Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain sta per terminare. Il 25enne fuoriclasse lascerà il club dell'Ile-de-France al termine della stagione e, secondo le informazioni riportate da RMC Sport, la dirigenza avrebbe già un piano per il mercato estivo, che potrebbe coinvolgere Rafael Leao: il portoghese del Milan è uno degli obiettivi per sostituire il giocatore destinato al Real Madrid e Luis Enrique è stato stuzzicato in conferenza stampa a tal proposito: "È un cantante?", ha risposto sorridendo.

"Ovviamente sto scherzando, so benissimo chi è", ha detto l'allenatore spagnolo alla vigilia di Monaco-PSG. "Ma non posso discutere di un giocatore che non è nel nostro club". Luis Enrique ha dimostrato, non solo a parole, di fidarsi di Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos; secondo lui il PSG resterà competitivo a prescindere: "Quello che posso dire è che penso, spero e sono convinto che avremo una squadra ancora migliore la prossima stagione rispetto a questa. Se tutto andrà bene, non ho dubbi su questo. In difesa, in attacco, fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Nessun dubbio".