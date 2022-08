VIC-MIL (1-4): ancora Theo come un treno! Vicenza costretto all'autogol

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'1-3 firmato da Rebic, il Milan segna subito l'1-4 con un'altra grande azione di Theo Hernandez sulla sinistra che, dopo uno scambio di prima con Diaz, la mette in mezzo per l'accorrente Messias; il brasiliano, però, non ha bisogno di intervenire, perché il suo diretto marcatore, Dalmonte, la mette in porta da solo.