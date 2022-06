Vicepresidente Barcellona: "Tebas è responsabile della nostra situazione economica"

MilanNews.it

Intervistato da Rac1, il vice-presidente Eduard Romeu attacca il presidente de LaLiga Javier Tebas: "Lo dico chiaramente, Tebas è responsabile della nostra situazione. L'accordo di vendere il 10% del capitale di LaLiga al fondo di investimento CVC Capital Partners. è un buon affare per un club modesto. Per un club più grande, non è un buon affare. Non è normale che un dipendente de LaLiga cerchi di uccidere i suoi due principali azionisti (Barça e Real). Tebas ha chiuso un occhio quando il Barcellona stava affondando finanziariamente. È responsabile della situazione del club. Ha detto 'amen' a tutto quello che è successo al Barcellona".