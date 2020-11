VIDEO - Balzaretti: "Ibra domina perchè ha cambiato mentalità"

Federico Balzaretti, ex compagno di squadra di Ibrahimovic alla Juventus, ha parlato dello svedese in un contenuto DAZN: "A 23 anni era più egoista, individualista, un giocatore ancora da formare, ma in evoluzione costante. Cosa cambia ora che ne ha 39? Sicuramente la cosa che non deve mai mancare è la cura del corpo e dei dettagli, ma domina perché ha cambiato il suo modo di giocare in campo, oltre alla mentalità, una maturità che ti porti dietro nella lettura. Dove non arriva più il fisico arrivi con la testa".

Guarda il video di DAZN