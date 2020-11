VIDEO - Balzaretti: "Per Ibra giocare in Serie A è un vantaggio"

Federico Balzaretti, intervenuto a DAZN, ha sottolineato come la Serie A sia il campionato ideale per l'Ibrahimovic attuale: "Ibra in un altro campionato sarebbe dominante come in Serie A? E' un vantaggio giocare in Italia per gli ultri 35enni, perché se da un punto di vista tecnico/tattico, dal punto di vista fisico i tempi sono più bassi. Questo può aiutare i giocatori che sono in età avanzata. Dal punto di vista tattico siamo superiori agli altri, questo è un vantaggio per Ibra, grazie alle sue letture riesce a vedere come sono posizionati gli avversari e dominare nonostante i suoi 39 anni".

Guarda il video di DAZN: