VIDEO - Camarda e il figlio di Ibrahimovic si riscaldano insieme per Fiorentina-Milan Primavera

Come comunicato poco fa, Francesco Camarda (2008) e Maximilian Ibrahimovic (2006), figlio di Zlatan, sono in panchina nel match in corso tra Fiorentina e Milan, valido per i quarti di finale in gara secca della Coppa Italia Primavera.

Le immagini di Sportitalia, qui disponibile in allegato, mostrano il riscaldamento dei due giovanissimi calciatori: